Junior Zéro et l'Ecossais Ali Fraser s'engagent à Avignon-Le Pontet

NM1

Crédit photo : Glasgow Rocks

L'arrivée de Vincent Lavendier au poste de coach désormais officielle, le club d'Avignon-Le Pontent accélère sur les annonces au sujet de son recrutement.

L'USAP mise sur le poste 3 Junior Zero (1,95 m, 24 ans) qui arrive en provenance d'Aix-Maurienne, club pensionnaire de la Pro B. Passé par le centre de formation du Mans, il a démarré sa carrière en Savoie mais n'avait qu'un rôle discret en rotation (1,7 point, 1,4 rebond et 0,3 passe pour 1,7 d'évaluation).

L'intérieur écossais Alasdair Fraser (2,01 m, 27 ans) arrive des Glasgow Rocks comme l'entraîneur, l'autre intérieur Maxime Djo Ebala et l'arrière Greg Pryor. Après avoir joué pour Maine en NCAA, la deuxième division allemande et espagnole, le championnat néerlandais, il évoluait depuis 3 saisons en BBL avec Glasgow et tournait en 2019/20 à 16,3 points, 7,4 rebonds et 3,2 passes décisives pour 21,5 d'évaluation.

Après les signatures de Paul Courcier, Mounir Bernaoui, Maxime Djo Ebala, Greg Pryor, la venue via une licence AS d'Allan Dokossi, Vincent Lavandier compte huit joueurs professionnels après la prolongation du capitaine Geoffrey Bourcier.

L'emblématique Antoine Liorel prend lui sa retraire pour se consacrer à ses études, à 31 ans. Présent depuis cinq saisons au club, le joueur est passé par la Pro B avec Rouen, son club formateur, Quimper, Denain, Brest, Saint-Brieuc et donc depuis 2015 Avignon, sous l'appellation du SAP puis de l'USAP. En 2019/20 il tournait encore à 8,2 points, 1,4 rebond et 4,7 passes décisives pour 10,6 d'évaluation.