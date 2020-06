Kamel Ammour et Yann Siegwarth prolongent à Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Premier de la poule B de Nationale 1 cette saison avec un bilan de 23 victoires et 3 défaites, Chartres prolonge deux joueurs.

Le premier est arrivé l'été dernier en provenance d'Andrézieux ; Kamel Ammour (2,02 m, 29 ans) reste au club. Signataire d'un contrat d'un an plus une autre année en option l'été dernier, l'ancien joueur de Saint-Quentin et Brissac portera encore les couleurs du club à la rentrée.

Le second joueur à prolonger est Yann Siegwarth (1,85 m, 26 ans). Shooteur lancé sur les parquets de Pro B à 16 ans par son club formateur d'Antibes, le poste 1/2 est passé par Avignon, Caen, Vitré, Sorgues et Gries-Oberhoffen. Parmi les meilleurs arrières de NM1, il tournait à 14,1 points, 4,2 passes et 2,8 rebonds pour 13,4 d'évaluation en 2019/20.

Ce sont les deux dernières prolongations du club, après celles de Patrick Clerence, Moustapha Diarra et Olivier Romain et l'intégration des jeunes Ugo Doumbia et Olivier Kabongo.