Karim Gourari va suivre son coach Sylvain Delorme à Rouen

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si Rouen Métropole Basket n'a pas encore officialisé l'arrivée de son nouveau coach Sylvain Delorme (47 ans), l'ancien tacticien de l'Etoile Angers Basket devrait arriver sur le banc rouennais pour le début de saison 2022-2023, avec à ses côtés une tête qui lui est bien connue, celle de Karim Gourari (2,02 m, 32 ans). Evoluant à Angers depuis deux ans, l'ailier/ailier-fort ne va pas suivre son club en Pro B, mais plutôt son coach, selon nos informations, pour une mission difficile.

Le RMB sort en effet d'une saison très compliquée en Pro B qui lui a valu la 18e place avec un bilan de 6 victoires et 28 défaites. Le club retrouve le troisième échelon national, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la saison 2002-2003. Mais avec un budget élevé, l'ambition du club rouennais sera de remonter directement dans la deuxième division française et de faire oublier son erreur de parcours. Après le départ de Pierre-Etienne Drouault et la blessure de leur meneur Filip Adamovic l'éloignant des parquets jusqu'au début d'année 2023, la direction du club se devait de chercher du renfort. C'est maintenant chose faite avec l'arrivée de l'expérimenté Karim Gourari, lui qui a passé 10 ans en NM1 entre Rueil (2011-2014, 2015-2018), Saint-Vallier (2018-2020) et Angers (2020-2022).

Cette saison, l'international marocain tournait à 12,6 points à 45,7% de réussites aux tirs, 7 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,4 interception pour 15,4 d'évaluation en 29 minutes de jeu.