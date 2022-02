Kaysersberg : Siriman Kanouté débauché à Nancy, Rayan Aribi arrive également

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Auteur d'une nouvelle saison décevante (12e sur 14 de la Poule A avec 15 défaites en 22 rencontres), alors que Fabien Drago fondait beaucoup d'espoirs dans son recrutement estival pour essayer d'aller titiller le Top 8, Kaysersberg se renforce à l'approche de la deuxième phase.

Très intéressant la semaine dernière contre Saint-Vallier (9 d'évaluation en 13 minutes), Siriman Kanouté (1,81 m, 20 ans) jouait pourtant assez peu avec le SLUC Nancy en Pro B cette saison (4 matchs seulement). Et ce n'est pas la récente signature de Ludovic Beyhurst qui allait lui donner plus de perspectives. De fait, après cinq saisons en Lorraine, le Malien a demandé à être libéré de son engagement afin d'aller lancer sa carrière professionnelle au KABCA. L'occasion d'enfin confirmer toutes les promesses entrevues en jeune sous le maillot malien, notamment à l'issue d'une Coupe du Monde U19 inoubliable en 2019, bouclée avec une médaille d'argent autour du cou et une sélection dans le cinq majeur de la compétition aux côtés de trois NBAers (Tyrese Haliburton, Reggie Perry et Joel Ayayi) et de son prospect de compatriote, Oumar Ballo ?

Par ailleurs, outre Kanouté, Kaysersberg a également annoncé la signature de Rayan Aribi (1,96 m, 22 ans). Aperçu sur quelques feuilles de match du Paris Basketball, ce poste 2 n'a cependant jamais évoluié en professionnel avec l'équipe de Jean-Christophe Prat. Formé entre Castelnau, Évreux, Gennevilliers et Paris, il tournait à 13,3 points de moyenne en Nationale 3 l'an dernier. Initialement parti en quatrième division espagnole cette saison, il n'a finalement disputé qu'une seule rencontre avec Socuellamos (10 points à 4/8, 1 rebond et 6 balles perdues en 22 minutes lors d'une défaite 48-58 contre Quintanar le 2 octobre).