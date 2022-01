Keith Wright est le nouveau pivot de La Rochelle

Ruphin Kayembe victime d'une rupture du tendon d'Achille fin décembre, le Stade Rochelais Rupella cherchait un poste 5. Il l'a trouvé avec l'Américain Keith Wright (2,02 m, 32 ans). Après son cursus à Harvard, aux côtés de Jeremy Lin, le natif de Suffolk (Virginie) a joué en Suède, Pologne, aux Philippines, en Grèce, en Argentine, au Canada, en Equateur, en Allemagne et régulièrement en G-League (130 matches sur quatre saisons différentes). Sur ce début de saison, il a pris part à sept rencontres de première division allemande avec le club d'Heidelberg (3 points à 47,4% de réussite aux tirs et 2,9 rebonds en 9 minutes). Considéré comme un pivot "doté de grosses qualités physiques, capable aussi de shooter", il est déjà arrivé à La Rochelle, où il a notamment rencontré son nouveau coach François Sence qui le décrit en quelques phrases :

"Keith Wright a un gros vécu en Europe et en G-League. Depuis deux ans, il évolue en Allemagne et sort d’une très belle saison en deuxième division du côté de Rostock (10,3 points et 6,4 rebonds de moyenne). À Heidelberg depuis cet été, en première division, Keith recherchait un club où il pouvait avoir plus de temps de jeu et de responsabilités. Costaud et fort au sol, il arrive en forme et motivé. Son expérience, son QI basket et son caractère devraient lui permettre de s’intégrer rapidement à notre effectif."