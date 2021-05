Kenny Grant devient le coach de l'US Avignon Pontet Basket

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Kenny Grant (39 ans), joueur professionnel jusqu'en 2017, vient de s'engager avec l'US Avignon Pontet en tant que coach de l'équipe fanion la saison prochaine. L'ancien sniper de Pro A et Pro B sera le coach de l'USAP lors de la saison 2021-2022. Le club évolue depuis deux ans en Nationale 1 masculine, et a fini la saison écoulée à la treizième place du championnat avec un bilan de 6 victoires et 20 défaites.A l'issue de cet exercice, Vincent Lavandier a été écarté.

L'ancien international suédois reste donc dans le Sud-Est. Après avoir fait partie du staff technique des Sharks d'Antibes puis avoir été coach des Espoirs de Monaco, il va cette fois conduire la destinée d'une formation professionnelle.