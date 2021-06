Kevin Bracy-Davis nouvel ailier de Caen

Kevin Bracy-Davis (2,01 m, 26 ans) jouera à Caen la saison prochaine. L'ailier états-unien sort d'une grosse saison en première division finlandaise, avec l'équipe d'Ura Basket, basée à Kaarina. En 33 minutes par rencontre, il tournait à 21,8 points à 55,6% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 2,5 passes décisives et 3,1 balles perdues.

Le natif de Cincinnati (Ohio) connaît bien le championnat finlandais. Depuis sa sortie de la petite université de Davis & Elkins (NCAA II) en 2017, il y est passé à trois reprises. Autrement, il a évolué en première division grecque, au Chili, en troisième division espagnole, dans le championnat estival canadien (la CEBL) et en deuxième division allemande.

« C’est un poste 3-2 longiligne, capable de marquer des points, bon dans la prise d’intervalle, bon à 3-points, décrit son futur entraîneur Fabrice Courcier, qui dit ne avoir que de bons retours sur ses qualités humaines, dans Ouest-France. Son profil est complémentaire de ceux de Bryson (Pope) et de Florian (Thibedore). L’opportunité est belle pour lui de rejoindre la France, où il bénéficiera d’une visibilité plus importante. Elle est belle aussi pour nous car il est motivé et il a le sens de l’équipe. Ce n’est pas un croqueur. »