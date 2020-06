Kévin Cantinol prolonge aux Sables Vendée Basket

Après avoir conservé Arnaud Imhoff, Erwan Mourier et Lucas Durand, le Pays des Olonnes prolonge Kévin Cantinol (2,07 m, 31 ans) pour une troisième saison. Le poste 5 en partie formé aux Etats-Unis puis passé par Poligny, Blois, Brest, Berck et donc POB valait en 2019/20 7,1 points par match dans la poule B de Nationale 2.

"Kévin a été physiquement dominant toute la saison à son poste, mais selon moi, il sera encore plus à l'aise en Nationale 1, a commenté son coach Guillaume Pons. C'est pourquoi nous lui avons naturellement proposé de poursuive l'aventure et je suis ravi qu'il ai accepté. Son investissement et son sérieux nous seront précieux pour découvrir cette division."