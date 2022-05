Kevin Cham prolonge d'un an aux Sables Vendée Basket

NM1

Tout comme les autres équipes de Nationale 1 déjà en vacances, les Sables Vendée Basket construisent leur effectif pour la saison à venir. Après l'arrivée de David Niktash et la prolongation de contrat de Grégory Lessort, le SVB a annoncé ce vendredi une nouvelle prolongation, celle du meneur Kevin Cham (1,82 m, 24 ans).

L'ancien Espoir de l'AS Monaco était arrivé en début de saison dernière pour aider le club à se maintenir dans la 3e division française. Et après une saison réussie, terminée à la 10e place de la poule A avec 12 victoires et 14 défaites, il prolonge d'une année suplémentaire sous les couleurs vendéennes et va continuer de partager la mène avec Lucas Plasse, lui aussi sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. "C'était très important pour nous que notre base arrière ne soit pas à reconstruire", se rassure le coach Makan Dioumassi, dans les colonnes des Sables Vendée Journal. Cette saison, le meneur francilien tournait à 5,5 points à 34% de réussite aux tirs, 3 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,8 interception pour 6,3 d'évaluation en 20 minutes de jeu.