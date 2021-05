Kevin Lavieille (Besançon) bientôt à Angers ?

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Kevin Lavieille (1,98 m, 24 ans) pourrait prochainement s'engager avec l'Etoile d'Angers Basket selon les informations d'Ouest-France. Le jeune intérieur qui évoluait avec Besançon en poule B de Nationale 1 pourrait s'ajouter à la liste des recrues pour la saison 2021-2022 après Youri Morose, Rosaire Malonga et Tim Eboh.

Cette saison, Besançon était onzième du classement de poule B en NM1 avec un bilan de 9 victoires et 17 défaites. Lavieille a réalisé une bonne saison, empilant 14,1 points à 50,4% de réussite aux tirs avec 8,9 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,1 interception pour une évaluation de 18,2 en 30 minutes. L'ancien joueur d'Evreux pourrait venir renforcer le secteur intérieur de l'équipe de Sylvain Delorme. Avec cette grosse phase de recrutement, Angers montre son ambition de reprendre sa progression la saison prochaine, après une saison compliquée (neuvième de poule A avec un bilan de 12 victoires et 14 défaites).