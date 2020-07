Kevin Lavieille passe d'Avignon à Besançon

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Après Murat Kozan et Glenn Duro, Besançon vient de boucler sa raquette en enrôlant Kevin Lavieille (1,98 m, 24 ans) annonce l'Est Républicain. Issu du centre de formation de l'ALM Evreux où il est passé professionnel, l'ailier-fort originaire de Colombes (Hauts-de-Seine) était parti prendre son indépendance cette saison à l'USAP Avignon - Le Pontet en Nationale 1. Dans le Vaucluse, Lavieille a cumulé 6,8 points à 54% aux tirs, 5 rebonds et 1,1 passe pour 7,9 d'évaluation en 20 minutes.