L'arrière Johan Clet passe de Charleville-Mézières à Mulhouse

NM1

Crédit photo : Mulhouse Basket Agglomération

Johan Clet (1,87 m, 25 ans) débarque au Mulhouse Basket Agglomération en Nationale 1 (NM1) après une saison en Nationale 2 avec Charleville-Mézières. Il est avant ça passé par Cholet en Espoirs puis par le Caen Basket Calvados et par le GET Vosges avant d'atterrir à Charleville-Mézières. Ce meneur de jeu polyvalent qui peut se décaler à l'arrière n'a joué que 5 matches à cause de la saison écourtée par la COVID-19 mais a impressionné. Sur le tout début de saison, il valait 26,8 points de moyenne avec deux pointes à 33 points. Il arrive au MBA, dirigé par Lauriane Dolt qui a donné son point de vue sur le profil de Clet.

"Johan a effectué toute sa formation à Cholet, c’est aussi un joueur que je connais bien. C’est un meneur/arrière doté de belles qualités athlétiques. Il nous apportera son adresse de manière générale et surtout sa qualité de vision de jeu. Après avoir été à Caen (Pro B) et avoir fait une rapide apparition au GET Vosges, il vient du championnat de NM2, et compte bien prouver qu’il a le niveau NM1. Un beau challenge pour nous et pour lui.".

Le MBA a terminé sa saison cinquième de la poule B de NM1 avec un bilan de 15 victoires et 11 défaites.