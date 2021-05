L'Aurore de Vitré conserve Romain Gregoire, Louis Prolhac et Matthieu Robin

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Contrairement à d'autres équipes de la Poule A, l'Aurore de Vitré a disputé l'intégralité de ses 26 matchs de cette saison 2020-2021 particulière. En coulisses, l'entraîneur Julien Cortey s'active déjà pour constituer son équipe pour la saison prochaine.

Romain Gregoire (2,01 m, 29 ans) est le premier joueur à avoir prolongé son contrat pour la saison 2021-2022. Passé notamment par Quimper, Saint-Vallier, Caen et Andrezieux, il disputera donc sa dixième saison de Nationale 1 et sa troisième sous les couleurs de Vitré. Cette saison, l'intérieur tournait à 9,6 points et 3,9 rebonds pour 10,6 d'évaluation.

Le capitaine de l'AVBB sera accompagné de la paire Matthieu Robin (1,86 m, 28 ans) et Louis Prolhac (1,77 m, 28 ans). Le premier, arrivé cet été en provenance de Boulogne-sur-Mer, a réalisé une saison convaincante avec 7,9 points, 5,2 rebonds et 4,5 passes de moyenne pour 13,2 d'évaluation. Son coéquipier a affiché des moyennes de 9,7 points, 2,3 rebonds et 3,3 passes pour 10,4 d'évaluation.

Actuellement en processus de recrutement, Julien Cortey s'est montré pessimiste dans une interview du Journal de Vitré concernant les joueurs étrangers. "On aimerait garder Robert Turner mais cela paraît impossible, on ne rivalise pas avec d'autres équipes", expliquait l'ancien coach de Feurs. Le constat était quasiment le même pour son ancien ailier Duane Morgan : "Je l'inclus même s'il n'est pas parti à 100%. Il va également être sollicité, il a fait une deuxième grosse partie de saison".