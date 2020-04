L'Aurore Vitré Basket annonce 5 départs

NM1

Crédit photo : Aurore Vitré Basket Bretagne

Si l'activité sportive est à l'arrêt depuis le 12 mars dernier et l'annonce de la Fédération Française de Basket-Ball de suspendre la saison (plus tard définitivement arrêtée) à cause du coronavirus, les clubs s'activent en coulisses afin de préparer la saison prochaine.

C'est le cas de l'Aurore Vitré Basket. (NM1) Le club breton, en Nationale 1 depuis maintenant deux saisons, a annoncé le départ de quatre de ses joueurs ainsi que celui de son coach assistant, Gauthier Ségard.

Au club depuis 2015, Guillaume Mérie (1,98 m, 36 ans) ne sera pas prolongé. Le poste 3, capitaine emblématique, tournait cette saison à 10,8 points à 37,8% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 3 passes décisives pour 12,5 d'évaluation en 32 minutes de moyenne.

Arrivé en cours de saison, le jeune meneur de jeu Alexandre Moisy (1,75 m, 24 ans) n'aura porté le maillot vitréen qu'à 6 reprises, avec un temps de jeu limité (4,3 points à 36%, 1,2 rebond et 1,7 passe décisive pour 3,8 d'évaluation en 13 minutes de moyenne). Il ne sera pas conservé tout comme l'arrière Julien Delmas (1,92 m, 27 ans). Véritable globe-trotteur (Vitré étant déjà son 10e club professionnel), il aura connu une saison 2019/20 plus compliqué, tournant à 5,3 points à 31,1%, 0,7 rebond, 0,8 passes décisives pour 1,9 d'évaluation en 16 minutes de moyenne.

Enfin, c'est l'intérieur Jean Veillet (2,à0 m, 28 ans) qui va quitter le club après trois saisons passées en Bretagne. Capable d'évoluer sur les postes 4 et 5, il compilait cette saison 4,6 points à 36,3%, 4,1 rebonds et 1 passe décisive pour 5,6 d'évaluation en 16 minutes de moyenne.

