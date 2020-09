L'Etoile Angers Basket fait venir Joel Wright pour renforcer ses entraînements

NM1

Crédit photo : BBC Monthey Chablais

Signé mais jamais passé par Cholet en 2016 en raison d'un problème de visa, Joel Wright (2,01m, 30 ans) est bel et bien en France en cette présaison. On apprend dans Ouest France que le club angevin a fait appel à lui afin d'apporter plus de densité à sa préparation.

Toujours à la recherche d'un club, le poste 4 va être d'une grande aide pour l'Étoile Angers Basket, dont l'effectif demeure encore incomplet à ce jour, Kyle Tresnak (pivot dominant de la Nationale 1 masculine) étant blessé à la cuisse et Mohamed Choua (ailier-fort, capitaine de la sélection marocaine) étant bloqué au Maroc, faute d'une situation sanitaire et administrative défavorable. Si le premier des deux absents devrait faire son retour sur les parquets prochainement, la situation du second reste floue. Alors qu'il s'entraînait depuis quelques temps avec Roanne, Joel Wright arrive donc à Angers mais n'a pour autant aucun espoir d'y rester pour la saison, comme l'a déclaré l'entraîneur Laurent Buffard. Néanmoins, celui qui a passé les deux dernières années en Suisse (19,4 points et 5,9 rebonds pour 15,9 d'évaluation de moyenne en 27 rencontres) reste référencé comme un joueur athlétique et solide de Pro B, de quoi permettre au club de Maine-et-Loire de se préparer au mieux pour cette saison 2020/21 qui promet d'être atypique.