L'Etoile d'Angers Basket à la recherche de son nouvel entraîneur

NM1

Crédit photo : Gerard Heloise

L'Etoile d'Angers ayant décidé de ne pas prolonger Laurent Buffard à la fin de la saison, les voilà désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison 2021-2022. D'après Ouest-France, la direction cible cinq coaches. Des coaches qui ont été rencontrés en fin de semaine ou vont l'être en début de semaine a-t-on appris ce vendredi.

Fabien Calvez (36 ans), qui connait bien le championnat pour l'avoir fréquenté en tant que joueur, est l'un d'entre eux. Après une expérience en tant qu'assistant en LFB, à Charleville-Mézières, et 2 saisons en NM2 le club masculin de la même ville, l'ancien meneur de jeu apporterait un regard frais pour l'Etoile d'Angers.

Bon connaisseur de la NM1, Alexandre Casimiri (49 ans) fait partie des candidats présélectionnés. Il a lui aussi officié à Charleville-Mézières, en Pro B, pourrait retrouver la NM1 après une expérience à Sapela. Le Franco-Américain a réussi à faire monter Tarbes-Lourdes de NM3 à la NM1. Un bel exploit qui conviendrait dans le projet angevin.

Thomas Drouot (37 ans), actuel assistant de Germain Castano sur le banc d'Orléans, pourrait retrouver un rôle de coach principal, après une expérience difficile au STB Le Havre en Pro A, et surtout ce rôle en centre de formation. Champion de France espoir avec Levallois en 2011 où il était assistant de Gregor Beugnot, Drouot a été à bonne école.

Libre depuis plus d'un an et son départ de l'ALM, Fabrice Lefrançois (38 ans) est à la recherche d'un nouveau challenge. Après avoir passé 4 saisons en Pro B sur le banc d'Evreux, le natif de Vitry-sur-Seine pourrait apporter son expérience du niveau supérieur, pouvant aider l'Etoile d'Angers à accéder à la Pro B.

Enfin, Sylvain Delorme (46 ans) serait la solution interne. Arrivé l'an passé à Angers en provenance de Cholet, qui avait fait le choix de ne pas conserver deux assistants pour son équipe professionnelle, le natif de Reims est en charge des U15 Elite à l'Etoile d'Angers. Après avoir grandement réussi avec les espoirs de Cholet (doublé championnat / Trophée du Futur en 2018 et 2019), cet ancien joueur de haut-niveau pourrait se tester au niveau professionnel.

Qui succédera à Laurant Buffard à la tête de l'Etoile Angers Basket ? Réponse pour le début de saison prochaine, après l'ensemble des entretiens.