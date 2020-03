L'ex-Limougeaud Tautvydas Lydeka va signer à Caen

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite à l'arrivée avortée de Giedrius Staniulis, Caen s'est mis en quête de signer un nouvel intérieur. C'est l'ancien joueur du Limoges CSP, Tautvydas Lydeka (2,08 m, 36 ans), qui va signer pour le reste de la saison indique Clément Hébert de Ouest-France. Depuis son départ du championnat de France, il a joué dans trois clubs italiens (Tortona, Brindisa et Pesaro), un en Allemagne (Vechta) et un en Lituanie (Dzukija).



Dans le Limousin en 2017/18, le pivot lituanien n'avait pas laissé un souvenir impérissable malgré deux visages différents entre le championnat (2,8 points en 13 minutes et 8 matchs) et l'EuroCup (7,9 points et 3,7 rebonds en 19 minutes et 9 matchs).