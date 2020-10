L'international malien Ibrahim Djambo à Toulouse

NM1

Crédit photo : Flou 2

Afin de remplacer Anthony January, le Toulouse Basket Club (NM1) a fait venir Ibrahim Djambo (2,08 m, 28 ans). Capable d'évoluer sur les postes 3 et 4, l'international malien a déjà évolué en Nationale 1 masculine, la saison passée à Angers (12 points à 53% de réussite à 2 points et 34% à 3-points, 86% aux lancer-francs, 5 rebonds et 1 passe décisive pour 13 d'évaluation en 26 minutes). Il a notamment cartonné contre Boulogne-sur-Mer (30 points, 12 rebonds et 1 passe décisive pour 37 d'évaluation en 30 minutes).

Auparavant, il a évolué en Junior College aux Etats-Unis puis à l'Université de Clemson (2013 à 2016). Ensuite, il est passé en deuxième division espagnole, en Tunisie et une première fois en France, à Calais en Nationale 2 (17,2 points, 9,1 rebonds et 1,6 passe décisive pour 20,9 d'évaluation sur 26 matchs), où il était le coéquipier de Yohan Solle, qu'il retrouve à Toulouse.

Il rejoint le TBC qui compte deux victoires après trois matchs, l'équipe de Stéphane Dao ayant perdu à domicile vendredi contre Rueil (94-99).