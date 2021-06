L’international sénégalais Momar Ndoye rejoint Mulhouse

NM1

Crédit photo : SOPCC Basket

A tout juste 25 ans, Momar Ndoye est en train de construire une réputation de globe-trotter. Après des passages à Andrézieux (2016-2018), à Feurs (2018-2019), à Vichy (2019-2020) et cette année à Pont-de-Cheruy, l’international sénégalais (2,01 m, 25 ans) débarque à Mulhouse. C’est le club alsacien qui a officialisé le transfert ce lundi sur son compte Facebook.

En Isère, ce joueur doté de longs segments a apporté 5,8 points à 39 % de réussite aux tirs, dont 31,9 % à 3-points, 4,8 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes. Son profil de couteau-suisse a plu à l’entraîneure alsacienne Lauriane Dolt, qui se réjouit de l’arrivée de l’international sénégalais :

« Momar est un joueur athlétique qui est capable de défendre sur les postes extérieurs comme intérieurs. Il a un jeu offensif très altruiste capable de scorer surtout sur catch and shoot. Momar va avoir un rôle important liant entre le secteur extérieur et intérieur. Son expérience dans la division sera aussi un élément clé! »

Ndoye est la première recrue estivale du club mulhousien. Deux joueurs ont déjà annoncé qu’ils quittaient le MAB : Guillaume Payen-Boucard (Canada) et Lucas Plasse (Sables Vendées basket).

Dans la poule B de N1, Pont de Cheruy (septième avec 15 victoires et 11 défaites) et Mulhouse (cinquième, 15 victoires et 11 défaites) ont terminé l’année avec le même bilan. Pour le club alsacien, la saison s’avère satisfaisante, deux ans après sa montée en NM1.