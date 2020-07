L'Union Rennes Basket 35 annonce la prolongation de Mourad El-Khir et la signature de Hugo Pellure

NM1

Crédit photo : URB LNB

Promu en Nationale 1 à la rentrée 2020/21, l'Union Rennes Basket 35 vient de prolonger son intérieur Mourad El-Khir (2,00 m, 32 ans) et de signer le jeune meneur Hugo Pellure (1,80 m, 21 ans).

Le premier évoluait à Rennes la saison passée. Mourad El-Khir sort d'une belle saison où il s'est montré régulier et efficace. Le poste 4 est sorti du centre de formation du SLUC Nancy en 2008 et a joué à Tours, Gries-Oberhoffein, Saint-Quentin, Vichy, au Maroc, à Cergy et Berck avant d'être convaincu par le projet de la formation bretonne la saison passée. C'est la quatrième prolongation du club après Joffrey Sclear, Clément Poncet-Le Berrer et Said Bendriss.

Le meneur Hugo Pellure va quant à lui lancer sa carrière avec le club de l'Ile-et-Vilaine. Passé par le centre de formation de l'Élan Béarnais, il avait rejoint celui de l'OLB l'été dernier pour sa dernière saison espoir. Il sort d'une jolie saison tournant à 13,4 points à 42% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 6,9 passes décisives pour 15,2 d'évaluation en sortie de banc. Rentré à deux reprises sur les parquets de Jeep Elite, ce très bon passeur est la troisième recrue de Rennes durant l'intersaison après le meneur Bryan Pamba et le jeune ailier Youri Morose.