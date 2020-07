L'Union Rennes Basket 35 annonce les départs de trois joueurs

NM1

Crédit photo : URB35

L'Union Rennes, qui évoluera en Nationale 1 à la rentrée, est en pleine construction de son futur effectif. Ainsi, le club a annoncé les départs de Louis Bernard (1,85m, 22 ans), Roger Zaki (2,14 m, 32 ans) et Nemanja Marinkovic (1,91 m, 31 ans).

Le premier est un enfant du club. Louis Bernard a été formé depuis plus de dix ans à Rennes. Lui qui évoluait avec la réserve, en Nationale 3, a réussi à gratter du temps de jeu avec l'équipe première lors du dernier exercice.

Le dominant pivot Roger Zaki rejoint lui le Beaujolais Basket. Formé au SLUC Nancy, il a joué pour beaucoup d'équipes de Pro B (Boulogne, Denain, Le Portel et Lille) avant de partir à l'étranger. Après un intermède au Danemark, il est revenu en France, toujours en Pro B (Vichy et Roanne). Il a ensuite découvert la Nationale 1 avec le GET Vosges et, sur la saison passée, à Rennes. Le joueur originaire du Nigéria sort d'une saison à 7,9 points de moyenne.

Pour finir le meneur serbe Nemanja Marinkovic quitte l'Ille-et-Vilaine après une saison gachée par une blessure. Arrivé en France en 2013 au GET Vosges, il obtenu la montée en Nationale 1 avec ce club où il est resté trois ans. Parti ensuite en Nationale 3 à Mirecourt avant de rentrer chez lui en Serbie pour une saison blanche, il est revenu en 2018/19 à la JALT Le Mans avant de s'engager sur l'année écoulée à Rennes.