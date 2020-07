L'Union Rennes Basket 35 engage Mael Lebrun et Cheick Conde

NM1

Crédit photo : Christophe Delrue

Promu en Nationale 1 la saison prochaine, l'Union Rennes Basket 35 vient d'annoncer sur TV Rennes les arrivées de l'arrière-ailier Mael Lebrun (1,98 m, 29 ans) et de l'intérieur Cheick Conde (2,03m, 28 ans).

Mael Lebrun arrive de Lille, en Pro B, où il évoluait depuis 2017. La saison dernière, il tournait à 1,4 point à 24,0% de réussite aux tirs, 1,0 rebond et 0,7 passe décisive pour 1,0 d'évaluation, au sortir d'une rupture du tendon d'achille qui l'avait éloigné des parquets 6 longs mois. L'arrière/ailier n'a pas eu la carrière à laquelle il était promis : sélectionné pour le Nike Hoop Summit en 2010, ralentit a cause de très nombreuses blessures, le natif de Nice, entré sur les parquets d'EuroLeague à 18 ans avec Orléans était attendu beaucoup plus haut que la Nationale 1 qu'il fréquentera donc la saison prochaine. Mais c'est potentiellement un joli coup pour Rennes s'il se remet parfaitement physiquement.

L'intérieur guinéen Cheick Conde est lui arrivé en France la saison passée, en provenance d'Alicante où il venait d'être élu meilleur joueur de la troisième division espagnole. Il portait la saison passée le maillot de Challans, en NM1, où il tournait à 10,0 points à 47,1% de réussite aux tirs, 6,8 rebonds et 1,0 passe décisive pour 11,6 d'évaluation.

Rennes a conservé Said Bendriss, Clément-Poncet Le Berrer et Joffrey Sclear, Mourad El-Khir et le jeune Tyron Minfir qui intègre l'équipe. Pascal Thibaud mélange également la jeunesse avec les arrivée d'Hugo Pellure et Youri Morose et l'expérience avec donc Mael Lebrun, Cheick Conde et Bryan Pamba.