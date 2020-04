La Charité : Vers des difficultés budgétaires ?

La Fédération française de basketball (FFBB) a sifflé la fin de la saison 2019/20 voici une semaine. Le club de La Charité s'est encore sauvé au troisième échelon national. Une réussite pour cette structure basé dans une ville d'à peine 5 000 habitants. Cependant, la suite n'est pas si simple avec évidemment des rentrées financières qui vont manquer.

"On se demande encore où on va, avoue le président Francis Bardot dans Le Journal du Centre. La fédération dit qu'elle va assouplir les règles du contrôle de gestion. Mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Elle va sûrement jouer sur la constitution du fond de roulement [ce qui a fait défaut à LCB cette saison].

Aujourd'hui, un quart des partenariats n'est pas encore entré dans les caisses. On attend. On sait que c'est dur aussi pour les entreprises. On va être en danger et le danger est très proche. Il faudra passer cette épreuve ensemble avec nos partenaires. Et je relance sans cesse la Direccte [Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi] pour savoir quand on pourra toucher l'argent pour le chômage partiel des joueurs. Il faut que l'on soit considéré comme des PME. On est aussi dans l'attente de ce côté-là. J'ai eu des contacts avec plusieurs présidents de clubs et, si les questions sont tranchées sur le plan sportif, il reste de nombreuses interrogations sur les plans administratif et financier."