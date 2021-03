La FFBB officialise la fin de saison de la NM1 à l'issue de la phase 1

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Cinq jours après l'annonce aux clubs concernés et à la divulgation de l'information dans la foulée, la Fédération française de basketball (FFBB) a confirmé dans un communiqué que la saison 2020-2021 de Nationale 1 masculine (NM1) se terminerait à l'issue de la phase 1.

La FFBB a expliqué que cette phase 1 ne pourrait se terminer d'ici le 25 avril et que par conséquent la phase 2 ne pourrait être lancée. Les clubs auront jusqu'au 15 mai pour boucler une saison où l'enjeu ne concernera plus que quelques clubs puisque le premier de la poule A et de la poule B monteront en Pro B. En revanche, il n'y aura pas de descentes.

On va avoir le droit à de sacrés purges pour la fin de saison de #N1 — Barbara Youinou (@BarbaraYouinou) March 26, 2021

Voici le communiqué de la FFBB :

"Suite aux reports de nombreuses rencontres en raison du COVID-19 au-delà de la date du 25 avril, le Bureau Fédéral qui s’est tenu le 24 mars 2021 a constaté que la phase 1 du championnat de Nationale Masculine 1 ne pourrait se terminer pour le 25 avril 2021. Il a donc été acté que la phase 2 ne pourrait se dérouler.

Les adaptations réglementaires adoptées par le Comité Directeur en décembre 2020 prévoyaient un lancement de la phase 2 si tous les matches de la phase 1 étaient joués avant le 25 avril. Suite à de nombreux reports, des matchs devront se dérouler au-delà de cette date. La phase 2 n’est plus envisageable.

Le championnat de Nationale Masculine 1 s’arrêtera donc au terme de la phase 1. Afin d’alléger un calendrier très dense pour certaines équipes, la Fédération Française de BasketBall a prévu que les reports de matchs pour cause COVID pourraient ainsi se jouer jusqu’au 15 mai 2021.

Le principe d’accession en PRO B est maintenu tandis que les équipes, normalement rétrogradées, seront repêchées suite à l’arrêt des compétitions amateurs, et donc du championnat de NM2, pour lequel aucun classement ne pourra être établi. L’équipe classée à la première place, dans chaque poule, accèdera à la PRO B si elle remplit les conditions définies par les règlements de la division NM1.

Malgré une saison avec un contexte difficile, il faut souligner le travail réalisé au quotidien par les clubs, qui ont su s’adapter à la situation sanitaire pour continuer à jouer, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger les joueurs et les entraineurs, mais aussi pour proposer un contenu différent aux supporters qui ont pu, malgré tout, suivre les matches via des retransmissions en direct sur différentes plateformes."