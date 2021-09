La Rochelle clôture son recrutement avec l’arrivée de Ruphin Kayembe

International congolais, Ruphin Kayembe (2,03 m, 28 ans), vient clore le recrutement du Stade Rochelais. Il remplace Loudon Love, qui s'était désengagé après avoir entamé la préparation avec le club de La Rochelle.

Après être passé par le centre de formation du Cibona Zagreb et par la Slovénie, le poste 5 a découvert le championnat de France en 2015 en s’engageant en Nationale 1, d’abord du côté de Challans puis à Souffelweyersheim.

Il est l'heure de vous présenter Ruphin Kayembe, notre dernière recrue ! L'intérieur Franco-congolais arrive de @denainvoltaire , et sort de 4 saisons en Pro B ! #NM1 #FievreSR #basketball #larochelle https://t.co/qdpbuOUrhQ

Ses performances lui ont permis d’accéder à l’échelon supérieur dès 2017 du côté d’Evreux, où il y a évolué pendant 3 saisons avant de prendre la direction de Denain. Dans le Nord, Ruphin Kayembe tournait à 10,9 points et 5,2 rebonds pour 11,3 d’évaluation en 16 rencontres, avant de se blesser au genou et de devoir mettre fin à sa saison prématurément.

Sa signature satisfait pleinement le coach François Sensé :

« Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous Ruphin Kayembe, poste 5 référencé en France, où il montre une solide expérience. […] De plus, ses anciens coachs et coéquipiers sont tous unanimes sur ses qualités humaines. Pour toutes ces raisons, nous sommes ravis de cette arrivée et impatients de le voir défendre nos couleurs ! »