La Rochelle officialise l'arrivée de Gaëtan Clerc

Comme annoncé, le meneur polyvalent Gaëtan Clerc (1,89 m, 29 ans) arrive à La Rochelle en provenance de Caen.

La saison passée dans le Calvados, il valait 10,4 points à 41,7% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,2 passes décisives pour 10,5 d'évaluation sur 11 matchs.

Formé au SLUC Nany où il a lancé sa carrière professionnelle, il a ensuite joué à Liévin en Nationale 1, avant de passer par la Pro B à Aix-Maurienne (3 saisons), Fos-Provence, Boulazac et une nouvelle fois Nancy avant de rejoindre Caen et de descendre en Nationale 1 avec le club.

"Il a déjà beaucoup d'expérience dans de grands clubs, il amènera à la fois du scoring de l'adresse extérieure et de la création, explique son son nouvel entraîneur François Sence. C'est dans ces registres que Gaetan est le meilleur. Il a toujours était performant ces deux dernières saisons à Caen. Je crois beaucoup en sa complémentarité avec Arnauld Thinon et Thomas Vincent. Irréprochable sur le plan humain, il est très professionnel, c'est un relais pour un coach et un élément moteur dans un groupe".