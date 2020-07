La Rochelle officialise le recrutement de Valentin Mukuna

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Comme annoncé, l'intérieur Valentin Mukuna (2,06 m, 26 ans) rejoint le stade rochelais.

Formé à Orléans, l'intérieur a véritablement lancé sa carrière professionnelle à Chartres. Egalement passé par Saint-Vallier avant de signer à Charleville-Mézières en Pro B (3,3 points à 45,0% aux tirs, 2,1 rebonds et 0,3 passe décisive pour 3,8 d'évaluation), il a ensuite porter le maillot d'Andrézieux et de Besançon en NM1. Il sort de sa meilleure saison en carrière du côté d'Orchies où il tournait à 11,8 points à 58,9% de réussite aux shoots, 5,9 rebonds et 0,9 passe décisive pour 13,8 d'évaluation en 23 minutes.

Il rejoint l'ambitieux projet de La Rochelle dirigé par le nouveau coach François Sence, en compagnie des nouvelles recrues Desmond Quincy-Jones, Gaetan Clerc, Cheikh Gassama et Olivier Yao-Delon en plus de Ron Anderson toujours sous-contrat.