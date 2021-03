La saison 2020-2021 de NM1 se terminera à l'issue de la phase 1, pas de descentes

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Fin mars, alors qu'il reste 6 à 11 matches (pour Boulogne-sur-Mer) dans la phase 1, le Bureau Fédéral de la Fédération française de basketball (FFBB) a tranché ce lundi : la saison 2020-2021 de Nationale 1 masculine (NM1) se terminera à l'issue de la phase 1 (26 journées) annonce Ouest-France. Ainsi, le premier de la poule A et le premier de la poule B monteront en Pro B. Il n'y aura pas de descentes en Nationale 2 masculine.

Dans la poule A, deux clubs se détachent pour la course à la première place : la surprenante équipe de Toulouse* (13 victoires, 4 défaites) et l'un des favoris, Tours (13 victoires, 5 défaites). Deux formations qui auraient du s'affronter ce mardi mais la rencontre a été reportée pour des cas de COVID-19 à l'UTBM. Avec 6 victoires de suite et encore 4 matches sur 7 à domicile, Challans (11 victoires, 7 défaites) n'a pas dit son dernier mot.

Dans la poule B, c'est Caen qui mène la danse avec 18 victoires et 2 défaites. Sauf que leurs 2 défaites ont été enregistrés par Saint-Vallier (16 victoires, 2 défaites) qui a donc le point-average particulier sur le CBC. En cas d'égalité, ce sont donc les Dromois qui monteront en Pro B.

Quant au reste des équipes, on peut imaginer une fin de championnat sans intérêt, avec des clubs qui n'hésitent pas à libérer des joueurs afin de faire des économies, après une saison difficile économiquement.

Le Toulouse Basket Club est-il en capacité de monter ?

*Dans les réglements, Toulouse ne peut pas monter en Pro B. En effet, les dirigeants du TBC n'ont pas déposé de dossier de demande d'accession en début de saison. Toutefois, si l'équipe termine première de la poule A, le club se réserve la possibilité de faire appel en cas d'aides suffisants de la part des collectivités. En cas de refus, ce serait le 17e de la saison 2020-2021 de Pro B qui serait repêché pour continuer d'évoluer à ce niveau en 2021-2022.