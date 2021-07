Ladji Meite boucle le recrutement de Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : Jules Roche

Après avoir passé ses années en centre de formation à la Chorale de Roanne, Ladji Meite (2,03 m, 21 ans la semaine prochaine) va lancer sa carrière en Nationale 1 masculine. L'intérieur ivoirien boucle l'effectif 2021-2022 du Stade olympique maritime boulonais (SOMB).

Blessé en 2020-2021, il n'a pas jouer alors qu'il était susceptible de pouvoir intégrer l'effectif professionnel de la Chorale. La saison précédente, il tournait à 11,2 points à 61,9% de réussite aux tirs et 6,1 rebonds pour 13 d'évaluation en 25 minutes dans le championnat Espoirs.

Avec lui, Shaquille Cleare, Krisley Castard, Alexis Desespringalle, Malcolm Gountas et Matthias Flosse, le staff composé par Thibault Wolicki et Mike Gonzalves complète l'effectif boulonnais qui conserve Wendell Davis, Louis Weber, Mickaël Var et Aleyde Ngabonziza (promu depuis l'équipe réserve évoluant en NM3)