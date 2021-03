Laurent Buffard : "J'ai passé des moments exceptionnels à Angers"

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

L'Etoile d'Angers Basket n'a connu qu'un seul entraîneur depuis la fusion entre l'Etoile d'Or Saint-Léonard et l'Angers BC 49 : Laurent Buffard. Il a mené les siens vers la Nationale 1 et est artisan de bons nombres succès du club. Mais après une saison 2020-2021 très difficile, il sera remplacé. L'ancien vainqueur de l'EuroLeague féminine revient sur ce départ à venir dans Ouest-France :

"Je n’ai pas été surpris par la décision. J’avais déjà anticipé les plans B, C, D… Maintenant, je suis sous contrat jusqu’à fin juin avec l’EAB. J’irai au bout de ma mission. Il reste encore neuf matches. Mais il n’y a pas d’amertume. On ne m’a pas viré. J’étais en fin de contrat. J’ai passé des moments exceptionnels."

Pour l'ex-entraîneur de Cholet, l'heure est au bilan après quatre belles saisons au sein de l'EAB :

"Il y a eu des moments intenses avec la montée de NM2 en NM1 (en 2018). L’année dernière, on était bien parti pour accéder à la Pro B. (...) Cette saison, entre l’épisode (Mohamed) Choua - signé, le capitaine de la sélection marocaine n'a jamais pu venir à cause de problèmes administratifs -, les blessures, l’équipe déséquilibrée, Kévin Thalien, qu’on a coupé car son profil ne correspondait pas alors que c’est un super mec, ça fait beaucoup..."

Il est clair que Laurent Buffard part d'Angers avec des souvenirs pleins la tête, plus ou moins bons, mais une belle expérience.

L’Etoile Angers Basket et Laurent Buffard se sépareront à la fin de cette saison.



Le Club tient à le remercier pour son investissement depuis 2017, année de création du Club dont il a été le premier entraîneur de l’équipe professionnelle.#GagnonsEnsemble #SportAngers pic.twitter.com/fC7k8asvlI — EAB - Etoile Angers Basket (@EABasket49) March 23, 2021

Qui pour succéder à Laurent Buffard ?

Maintenant, l'EAB doit se tourner vers la saison prochaine et trouver son nouvel homme fort. Quatre noms circulent selon le quotidien local : Laurent Pluvy, passé par Saint-Vallier, Evreux et Roanne et sans club depuis octobre 2019, Jean-Marc Dupraz, coach de Lille (Pro B) depuis 2017 ou Thomas Drouot, assistant à Orléans en Jeep ÉLITE après avoir officié au Paris-Levallois, en Espoirs notamment, puis au Havre, en Pro A. Le quatrième nom est celui de Sylvain Delorme, l'actuel coach des U15 Elite de l'EAB. Auparavant, il a conduit les Espoirs de Cholet Basket au titre de champion de France en 2018 et 2019.