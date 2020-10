Laurent Buffard (Angers) en colère : "Certains, je ne peux plus les voir !"

Ce devait être le choc entre deux favoris pour la montée en Pro B mais au lieu de cela Tours a gifflé Angers samedi soir (83-98). L'EAB a perdu là son quatrième match en six journées de Nationale 1 masculine. L'équipe, que les spécialistes avaient idendifié comme "juste" pour répondre à l'objectif de montée, avec notamment l'absence d'un meneur de métier, déçoit. Et en premier lieu son coach qui était très en colère après la débâcle de samedi.

"Quand tu ne gagnes pas un duel, quand tu laisses faire, il y a un problème, pestait-il dans Ouest-France. On a des joueurs qui ne sont pas dans l’agressivité, dans le combat… Aujourd’hui, avec les joueurs que l’on a, l’attitude que l’on a, on ne peut pas lutter. Quand on n’a pas envie de faire le métier pour lequel on est payé, il faut partir."