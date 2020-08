Laurent Buffard (Étoile Angers Basket) : « Il y a beaucoup de prétendants à la Pro B, le niveau a monté »

NM1

Crédit photo : Flou 2

Premier de la poule A de NM1 en 2019/20, l'Étoile Angers Basket (EAB) sera encore dans la course pour la montée en Pro B, cette année. Laurent Buffard le sait, la concurrence sera encore plus rude. « Au sein de la Nationale 1, aujourd’hui, il y a huit ou neuf équipes qui ont le potentiel pour accéder au-dessus, donc ça devient un peu plus compliqué pour tout le monde, confie-t-il à Ouest-France. Il y a beaucoup de prétendants, le niveau a monté. »

« On peut répondre à toutes les équipes, physiquement, techniquement et tactiquement »

Amputée des cadres qu'étaient Thibaut Lonzième, Jérémy Bichard et Franck Seguela, la formation angevine devrait encore jouer les premiers rôles, avec notamment les arrivées de Kévin Thalien, Lucas Boucaud, Karim Gourari et Mohamed Choua. « On peut répondre à toutes les équipes, physiquement, techniquement et tactiquement, lance le techicien de l'EAB. Il y a une volonté de la part de tous les joueurs qui sont ici, qui connaissent le projet, d’y arriver, avec la frustration de l’année passée. » Suffisant pour permettre à Angers de retrouver la Pro B, après un dernier passage en 2014/15 ?

L'effectif de l'Étoile Angers Basket (EAB) pour la saison 2020/21 :