Le "Mulhouse Basket Agglomération" est né et vise la Pro B

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Ils vont être nombreux les candidats à la montée en Pro B lors des saisons à venir. Après le CEP Lorient (NM1), c'est autour du Mulhouse Pfastatt Basket Association d'ambitionner une accession à l'étage supérieur "d'ici deux ou trois ans", comme l'a fait savoir le Président Antoine Linarès dans un entretien accordé au journal l'Alsace. Pour cela, le club a décidé de restructurer sa section professionnelle, qui va devenir une Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) grâce à la modification de ses statuts. Une section qui va également changer de nom, s'appelant désormais Mulhouse Basket Agglomération.

Concernant la saison à venir, l'objectif est clair : une place dans le top 5 à la fin de la première phase afin d'accéder à la poule haute lors de la seconde phase. Pour cela, le coach Jean-Luc Monschau va pouvoir s'appuyer sur une base solide de joueurs restants, en plus des arrivées officielles du meneur de jeu William Mensah et de l'intérieur Cédric André.

En effet, le meneur de jeu Lucas Plasse (1,85 m, 22 ans), l'arrière Quentin Diehl (1,86 m, 28 ans) et l'ailier Anthony Spinali (1,95 m, 23 ans) seront toujours à Mulhouse l'an prochain. À l'intérieur, Johan Grebongo (1,98 m, 26 ans), Arthur Ekani (1,98 m, 32 ans) et le pivot David Condé, comme il avait déjà pu nous le confirmer, seront également toujours de la partie lors de la saison prochaine. Seule incertitude, la prolongation du canadien Guillaume Payen Boucard (1,96 m, 31 ans), qui tournait lors de l'exercice 2019/20 à 16,5 points à 41,7% de réussite aux tirs, 8,5 rebonds et 3,4 passes décisives pour 17,8 d'évaluation en 37 minutes de moyenne, et qui aspire encore à évoluer en Pro B l'an prochain.

Un groupe qui sera complété par 3 jeunes joueurs, le meneur Mathieu Bertrand (20 ans, MPBA, N3), l’arrière Ugo Taczanowski (SIG, U18) et l’ailier-fort Valentin Tschamber (SIG, U18). Le retour à l’entrainement est programmé pour la fin du mois d'août, si tout va bien d'ici là.