Le BC Orchies conserve Malcom Gountas

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Ce samedi, le BC Orchies a officialisé la prolongation de Malcom Gountas (1,88 m, 26 ans). En 2019/20, l'ancien joueur de Rouen et du GET Vosges tournait à 11,7 points à 41% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 2,6 passes décisives en 30 minutes pour sa deuxième saison au BCO.

Le coach Jimmy Ploegaerts va pouvoir travailler dans la continuité puisque c'est le sixième joueur de l'effectif 2019/20 à rester au club. Lors de la première phase, son équipe avait remporté 15 rencontres sur 26 mais avait écopé de 4 points de pénalité à cause de problèmes administratifs et financiers.

L'effectif 2020/21 d'Orchies :