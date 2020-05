Le Beaujolais Basket refusera la montée en NM1 quoi qu'il arrive

Après une saison au-dessus de toute attente, le Beaujolais Basket est susceptible d'évoluer en Nationale 1 masculine la saison prochaine. En effet, Feurs et La Charité ont déjà annoncé leur souhait de descendre en Nationale 2 la saison prochaine. Du coup, deuxième de Nationale 2 masculine au ranking national derrière Rennes, le Beaujolais Basket pourrait recevoir une proposition de montée au niveau supérieur.

Mais comme les dirigeants l’expliquent dans un communiqué mis en ligne sur le site Internet du club, il aurait été déjà compliqué de supporter les charges liées à cette division en temps normal. A cela vient s’ajouter la crise actuelle liée au coronavirus qui complique encore un peu plus la donne et oblige ainsi le club du Rhône à devoir renoncer à une éventuelle montée.

« On ne peut parler du sportif sans aborder la situation économique actuelle et à venir car les deux sont étroitement liés. De par ses résultats, notre club se trouvait en position favorable d’accession (2e) en cas de désistement à l’étage supérieur. Avant même d’avoir reçu une notification de la FFBB, le club a décidé de prendre les devants en annonçant, le refus d’une montée en N1. Dans un autre contexte, la décision aurait certainement été différente même s’il restait à notre club de répondre à un cahier des charges financier de plus en plus draconien (Manager Général salarié, assistant-coach salarié, déplacements en semaine, mise en place d’une réserve budgétaire…) imposé par notre Fédération.

Comme d’autres clubs dans sa situation ou ceux qui souhaitent descendre, le Beaujolais Basket club préfère faire preuve de « prudence et de penser à la pérennité du club. »