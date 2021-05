Le capitaine Moïse Diamé prolonge deux saisons à Caen

NM1

Moïse Diamé (2,06 m, 35 ans) sera toujours le pivot du Caen Basket Calvados les deux saisons prochaines. Le capitaine vient de signer une prolongation de deux ans pour le club normand qui a fini deuxième de la poule B de Nationale masculine 1 en 2020-2021 avec un bilan de 23 victoires et 3 défaites. Le pivot Franco-Sénégalais valait cette saison 9,5 points à 48,6% de réussite aux tirs avec 8,1 rebonds, 0,9 passe, 1,2 interception et 1,3 contre pour une évaluation de 15 en 25 minutes de jeu avec l'équipe de Fabrice Courcier. Son exemplarité, son engagement et son énergie ont beaucoup plu au public et au staff du club.

Toujours en NM1 la saison prochaine, le CBC aura pour objectif de monter au niveau supérieur en 2022. Moïse Diamé s'est exprimé pour Ouest-France sur cet objectif et sa prolongation avec le club :