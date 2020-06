Le Franco-Américain Jourdan DeMuynck signe à Dax-Gamarde

NM1

Joueur capable d'évoluer sur les postes 2 et 3, Jourdan DeMuynck (1,98 m, 30 ans) s'engage à l'Union Dax-Gamarde 40 en Nationale 1 pour une saison.

13,9 points par match en NM1 en 2016/17

Le Franco-Américain arrive en France après une saison partagée entre l'Australie (en State Leagueà et l'Arabie Saoudite. Passé par les championnats australien, chypriote, macédonien et iranien, le Californien a déjà joué en France, à l'Union Tarbes-Lourdes en 2016/17. Il tournait alors à 13,9 points, 5,4 rebonds et 2,5 passes décisives pour 12,9 d'évaluation en 29 minutes par match.

C'est le troisième mouvement du club dans ce mercato après les prolongations de Tanguy Ramassamy et Gauthier Darrigand ainsi que la signature de Cédric Mansaré.