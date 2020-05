Le Franco-Finlandais Marius Van Andringa en renfort à Lorient

Joueur franco-finlandais n'ayant jamais joué en championnat de France sénior, Marius Van Andringa (1,89 m, 26 ans) va enfin se tester au pays de sa famille parternelle. Selon nos informations, il a signé au CEP Lorient. Ce sera la quatrième recrue du club breton après le pivot Bali Coulibaly, l'ailier Abdoulaye Sy et le meneur Sébastien Cape.

Sur la saison 2019/20, il tournait à 12,8 points à 36,7% de réussite aux tirs (35,6% à 3-points), 2 rebonds et 1,9 passe décisive pour 7,9 d'évaluation en 27 minutes avec l'équipe d'Ura Basket.

Fils d'un ancien joueur d'Armagnac dans le Gers marié à une Finlandaise, il a passé la plupart de son enfance en Finlande, avec toutefois un passage en France, pour évoluer en cadet. Il nous l'expliquait dans une entrevue donnée en 2014 :

"J'ai débuté le basket à l'âge de 4 ans dans le club de MaSu Basket, où sont passés entre autres Petteri Koponen (Khimki Moscou, ex Virtus Bologne) et Sasu Salin (Union Olimpija). Après je suis parti en Italie, à Rome plus précisément où j'ai joué durant un an à l'âge de 9/10 ans. A 15/16 ans je suis allé en France où j'ai joué pour l'équipe de Charenton. Après je suis revenu en Finlande à Vantaan Pussihukat en junior puis à Helsinki Seagulls en senior et cet été j'ai signé mon premier contrat pro avec Kataja avec qui je dispute la Korisliiga (la Pro A finlandaise) et l'EuroChallenge."