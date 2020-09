Le GET Vosges stoppé dans sa préparation par la COVID-19

NM1

Crédit photo : GET Vosges Photographie KS

Par Emmanuel Humbert (@Manu_Humbert)

Mercredi le 26 août, une petite semaine après la reprise, un des joueurs du GET Vosges a présenté des symptômes de la COVID-19. Malheureusement pour les basketteurs vosgiens, le test s'est révélé positif et le joueur a été placé en quatorzaine. Mais le club de la présidente Nourdin n'en avait pas fini avec le coronavirus.

Hier, lundi, un test d'un autre joueur est revenu positif et la présidente confie à nos confrères de Vosges Matin qu'il y a "quatre autres suspicions de contamination" qui ont conduit à confiner l'ensemble de l'équipe et une partie de l'encadrement. Une mauvaise nouvelle à moins d'un mois de la reprise des compétitions avec un tour de la Coupe Robert-Busnel pour lequel Epinal devait recevoir Denain (Pro B). « Ce n’est vraiment pas l’idéal, c’est sûr. Soit on se lamente, soit on s‘adapte », a confié le coach Laurent Mathis à la rédaction de Vosges Matin.

Première conséquence : le match du 29 août face à Jœuf Homécourt Basket (NM2) a dû être annulé tout comme ceux prévus contre les Metz Canonniers (NM2) le 5 septembre et Gries-Oberhoffen (Pro B) le 8 septembre. Laurent Mathis a l'espoir de retrouver les parquets pour un match de préparation face à une équipe de la Total League luxembourgeoise le 11 septembre prochain.