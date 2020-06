Le Havre : Calvin Hippolyte prolonge, Hervé Coudray pourrait suivre

Jeune joueur à fort potentiel, Calvin Hippolyte (1,98 m, 20 ans) a décidé de s'inscrire dans la durée au STB Le Havre en prolongeant pour deux saisons. C’est peu surprenant puisque dans un entretien qu'il nous a accordé récemment, le joueur français nous avait confié vouloir continuer l’aventure pendant minimum encore une année. Calvin avait l’ambition de progresser davantage et pourquoi pas réaliser la montée avec son club formateur.

En effet, l’année prochaine le STB aura un effectif garni et il se pourrait que le club de Normandie soit un des sérieux prétendants à la Pro B. Le poste 3 tournait en 2019/20 à 9,2 points, 5,1 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne.

"Un gros bosseur"

L’année prochaine s’il confirme, il pourrait bien être l’un des acteurs majeurs de la Nationale 1. Quoi qu’il en soit, ce choix semble être celui de la raison et de la sagesse, car en restant au Havre il ne se précipite pas et décide de gravir les échelons un par un.

"Depuis que je suis arrivé au Havre, j’ai trouvé que la progression de Calvin était vraiment intéressante, a commenté l'entraîneur Hervé Coudray. Avant sa blessure au mois de novembre dernier, Calvin avait pris une autre dimension pour la Nationale 1 voire plus haut. C’est un joueur avec de grosses qualités athlétiques et c’est un gros bosseur ! Nous avons fait beaucoup d’entrainements individuels ensemble, il y a une confiance mutuelle entre nous et j’avais envie de continuer à travailler avec lui sur du long terme. Je suis satisfait qu’il ai fait ce choix là car ça peut être la saison de sa révélation."