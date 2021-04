Le Havre : Jerrell Wright et Elias Kherzane quittent le club

NM1

Le Saint Thomas Basket Le Havre ne conserve pas Jerrell Wright et Elias Kherzane pour la saison prochaine. Ayant terminé leur saison depuis le 13 avril, le club avance sur la préparation de la saison à venir, avec toujours l'objectif de monter en Pro B.

Deux départs à l'amiable

Jerrell Wright, au club depuis 2019 après avoir joué à La Charité et Vitré, n'est donc pas conservé. "Il était revenu hors de forme l’été dernier, une surcharge qui a sans doute pesé dans ses blessures et son manque de mobilité", a déclaré le coach Hervé Coudray dans Paris-Normandie. D'autant plus que l'intéieur a changé d'agent et réclame une augmentation de salaire. Il valait cette saison en Nationale 1 14,3 points avec 6,3 rebonds pour 16,6 d'évaluation en seulement 20 minutes. Quant à Elias Kherzane, le club ne peut pas lui offrir le temps de jeu auquel il aspire.



Pellin avec un projet de reconversion

Le STB Le Havre a donc un effectif de sept joueurs. Trois profils de joueurs sont en vue pour la prochaine saison, un intérieur polyvalent pouvant évoluer avec Duport et/ou Mondesir, un poste 3 et enfin un meneur, qui devrait être Marc-Antoine Pellin selon nos informations. Souhaitant faire sa reconversion dans le coaching, le club lui proposerait cette opportunité et le meneur français pourrait donc rejoindre la Normandie pour la saison prochaine.