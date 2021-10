Le Havre : Mouhamed Diagne absent six semaines

NM1

Crédit photo : Cyril Douyere

Le STB Le Havre va devoir se passer Mouhamed Diagne (1,98 m, 23 ans) pour six semaines. L'ailier recruté en provenance de Kaysersberg durant l'intersaison a été victime d'une fracture du pied rapporte Paris-Normandie. Après trois rencontres, l'ancien Espoir de l'Orléans Loiret Basket tournait à 3,7 points à 50% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,3 passe décisive en 14 minutes de moyenne. Saint-Thomas connaît un début de saison difficile avec 3 défaites en 5 journées de Nationale 1 masculine et une élimination en 1/64e de finale de Coupe de France.