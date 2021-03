Le Havre : Suhard prolongé, Duport devrait suivre, Calvin Hippolyte vers la Pro B

NM1

Crédit photo : Cyril Douyere

L'annonce de la fin de la saison en NM1 au terme de la phase 1 contraint les équipes à se projeter beaucoup plus tôt vers la saison prochaine. Beaucoup d'équipes savent d'ores et déjà qu'elles resteront en Nationale 1 l'année prochaine. C'est le cas du Havre, qui visait la montée mais se retrouve trop distancée par Saint-Vallier et Caen dans la poule B, malgré sa série en cours de huit victoires.

En Nationale 1 depuis trois ans, Le Havre a toujours affiché son ambition de remonter. Après avoir échoué d'un rien la première année, l'équipe a été stoppée par la COVID-19 en 2020 et 2021. Pour Rudy Sevi, qui travaille fort pour relancer le club au plus haut-niveau (avec la signature de nombreux ambassadeurs), l'objectif sera toujours le même la saison prochaine. Il projete même dans Paris-Normandie une "augmentation de la masse salariale" et "un effectif plus riche".

Commençons par les bonnes nouvelles. C'était déjà officiel, mais Hervé Coudray, l'entraîneur a renouvelé son contrat jusqu'en 2023. L'ancien entraîneur de Mondeville et Caen garde la confiance de sa direction. Côté joueurs, plusieurs sont d'ores et déjà certains de faire partie de l'effectif : le meneur Hugo Suhard, prolongé jusqu'en 2023, l'ailier-fort Kevin Mondesir encore sous contrat et très probablement Romain Duport, qui devrait rempiler jusqu'en 2023 (il était sous contrat jusqu'en 2022). Le jeune Pierre Truffert, en fin de contrat, paraît bien parti pour rester. Autrement, si Paul Turpin et Dominique Gentil sont sous contrat jusqu'en 2022 et qu'ils devraient bien rester, ils ont manqué de régularité cette saison selon le quotidien, ce qui devrait entraîner un échanger avec leur coach.

Côté départ, le jeune ailier à fort potentiel Calvin Hippolyte activerait sa clause de sortie pour, logiquement, aller voir plus haut. Le vétéran Torey Thomas ne devrait pas resigner et pour ce qui est d'Idrissa Ba, le club espère qu'il obtenienne le statut de joueur formé localement (JFL). Enfin, concernant Elias Kherzane et Jerrell Wright, aucune décision n'a été prise pour le moment.