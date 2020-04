Le Havre : Uzas et Jomby non conservés

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Les dirigeants et le staff du STB Le Havre (NM1) s'activent pour préparer la saison 2020/21. Après avoir enregistré les arrivés de Paul Turpin et Dominique Gentil, Hervé Coudray a annoncé la non prolongation de deux de ses cadres.

Dans un article paru dans Paris Normandie, le coach a confirmé le départ de Rokas Uzas (2,02 m, 31 ans). Le Lituanien, capable de jouer sur les postes 2 et 3, était le meilleur marqueur du club normand la saison passée, tournant à 14,2 points à 42,2% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 4 passes décisives pour 14,4 d'évaluation en 26 minutes de moyenne. Passé notamment par Aix-Maurienne (NM1), Angers (NM1), Saint Chamond (Pro B) et Besançon (N1), il ne sera resté qu'une seule saison en Normandie.

Gêné régulièrement par les blessures, Rudy Jomby (1,96 m, 31 ans) ne sera lui aussi pas conservé par le staff. L'ailier aux 11 saisons de Pro A (4 saisons au Havre, 3 saisons à Gravelines-Dunkerque et 4 saisons à Cholet) n'aura pas eu l'impact escompté en ne disputant seulement que 9 rencontres, compilant 7 points à 31,9%, 2,8 rebonds et 3,2 passes décisives pour 8,1 d'évaluation en 20 minutes de moyenne.