Le Havre fait venir Torey Thomas !

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que la saison de Nationale 1 masculine est censée s'intensifier prochainement, le STB Le Havre souhaitait densifier et surtout améliorer son effectif dans la perspective d'un retour en Pro B. Pour cela, le club normand a fait venir Torey Thomas (1,80 m, 35 ans), ancien fort joueur de la division supérieure à Blois (champion en 2018, avec des moyennes à 8,7 points à 44,5% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds, 4,3 passes décisives, 1,6 interception et 2 fautes provoquées pour 13,2 d'évaluation en 26 minutes) puis Quimper la saison dernière. Joueur d'expérience, leader et fort défenseur, il tournait à l'UJAP à 6,1 points à 42,5% de réussite aux tirs (dont 44,2% à 3-points), 3,3 rebonds et 4,2 passes décisives pour 10,7 d'évaluation en 20 minutes.

Le natif de White Plains (New York), également passé par l'Etentard de Brest à la fin des années 2000 mais aussi Le Mans et Cholet en 2013-2014, a signé jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Doté d'un passeport italien, l'Américain est considéré comme "Cotonou".

"Torey est un joueur d’expérience, très physique capable d’amener beaucoup d’intensité défensive, a commenté son nouvel entraîneur Hervé Coudray. Il est décisif en fin de match et possède un ''QI Basket'' très important, capable de shooter, driver ou de faire la passe décisive au joueur démarqué. Il va nous rejoindre pour être un facilitateur de jeu, pour que le groupe continu de progresser. Il va y avoir un rythme de matches très important ce qui nous a obligé à réagir pour ne pas se contenter de n’avoir que 9 joueurs et aussi pour anticiper des blessures qui pourraient arriver avec ce rythme dès la reprise de janvier."

