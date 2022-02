Le Havre remporte le choc contre Mulhouse, Challans a encore espoir

NM1

Crédit photo : STB Le Havre

Le Havre a signé un succès important (82-65) contre Mulhouse et s'adjuge la place de dauphin de la poule B. LyonSO est toujours sur le podium après sa victoire 86-78 face à Besançon. Dans la poule A, Challans remporte une victoire précieuse 91-67 contre Dax-Gamarde, ce qui permet aux Challandais de rêver du groupe B. Enfin, l'Union Tarbes-Lourdes a corrigé les JSA Bordeaux 95-67.

Les Havrais ont fait le travail au Docks Océane avec une victoire 82-65 contre Mulhouse. Les hommes d'Hervé Coudray ont régalé leur public à l'image d'un Oumarou Sylla (1,85 m, 29 ans) à 20 points à 7/15 aux tirs dont 4/7 à 3-points, 7 rebonds, 7 passes décivises, 3 interceptions pour 27 d'évaluation en 34 minutes. Les Normands ont également pris le desssus sur le rebond avec 42 rebonds contre 37 pour Mulhouse. Le STB signe un cinquième succès de rang et va tenter de passer la sixième contre Golbey-Epinal vendredi.

Toujours dans la poule B, LyonSO a pris le meilleur sur Besançon 86-78. Cette victoire permet aux Lyonnais de passer sur le podium puisque Mulhouse a perdu (les deux équipes ont 17 victoires en 25 matches). L'espoir de l'ASVEL Elwin Njodck (2,00 m, 20 ans) s'est illustré en marquant 24 points à 7/12, prenant 5 rebonds et délivrant 2 passes décivises en 36 minutes pour 19 d'évaluation. Son partenaire Théo Rey (1,94 m, 22 ans) n'est pas en reste avec 18 points inscrits à 6/12, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d'évaluation en 32 minutes. Les Lyonnais affronteront les pensionnaires du Pôle France vendredi tandis que Besançon doit vite se reprendre un concurrent direct, Orchies.

Challans en confiance

Challans (9 victoires, 15 défaites) inflige une lourde défaite (91-67) à Dax-Gamarde et peut rêver d'intégrer le groupe B. Les hommes de Joachim Duthé sont en confiance depuis début début janvier avec 5 victoires en 8 rencontres. Contre Dax-Gamarde, l'Américain Jordan Barham (1,85 m, 27 ans) a inscrit 14 points à 6/9, pris 8 rebonds et réalisé 3 interceptions en 29 minutes. Ses coéquipiers Thibault Desseignet et Mathieu Bigote ont tous les deux marqué 15 points. Pour intégrer le groupe B et ainsi d'ores et déjà assuré son maintien, le VCB doit encore battre les Sables d'Olonne ce vendredi puis Vitré mardi prochain, en espérant que les autres résultats soient en leur faveur. Les Dacqois (10 victoires, 15 défaites) affronteront eux l'avant-dernier du classement, Rennes, en visant la victoire pour également atteindre le groupe B.

Tarbes-Lourdes évite les play-downs



L'Union Tarbes-Lourdes est assuré de se maintenir en Nationale 1. Les hommes de Chris Chougáz ont infligé une correction aux Bordelais, 95-67. Énervés à cause de la défaite à domicile contre Rennes, l'Union est venue dans l'idée d'en découdre et d'imposer sa supériorité contre Bordeaux. Les Jaune et Noir n'ont eu d'autres choix que de subir les assauts répétés d'un Calvin Jubenot (1,98 m, 35 ans) en feu avec 21 points à 10/11 aux tirs et 7 rebonds en 21 minutes pour 27 d'évaluation. Même Anthony Prugnières (2,00 m, 29 ans) ancien joueur des JSA, s'est également illustré face à son ancienne équipe avec 12 points à 7/14, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation en 28 minutes. Bordeaux reste dernier avec 3 victoires et 20 défaites. En revanche, l'Union Tarbes-Lourdes est onzième du classement de poule A avec un bilan de 11 victoires pour 12 défaites. Avec 3 matchs à jouer, l'Union peut même encore accrocher le groupe A dans cette poule A des plus dense.

Les résultats de Nationale 1 masculine du mardi 15 février 2022 :

Poule A :

(J19) Challans vs Dax-Gamarde 91-67

vs Dax-Gamarde 91-67 (J19) JSA Bordeaux vs Union Tarbes-Lourdes 95-67

95-67 (J21) Vitré vs Rennes 77-76

