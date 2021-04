Le Havre sur les rangs de Marc-Antoine Pellin

NM1

Crédit photo : SaintVallier Basket Drôme

Après avoir mené Saint-Vallier au retour en Pro B, Marc-Antoine Pellin (1,67 m, 33 ans) en fera-t-il de même avec le STB Le Havre ? Le club normand est sur ses rangs selon nos informations.

Joueur très impactant en Nationale 1 masculine, bien plus ses statistiques ne le laissent apparaître (6 points à 46,2% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 4,4 passes décisives en 22 minutes), avec Pont-de-Cheruy en 2019-2020 et donc Saint-Vallier en 2020-2021, Marco Pellin est une machine à gagner. Gêné par des blessures durant sa carrière, il s'est installé à des niveaux intermédiaires où il lui est plus facile de pouvoir réduire la dose d'entraînement, comme il nous l'avait raconté dans une longue interview en 2020.

Reste à savoir si le champion de France 2007 va accepter de rejoindre le groupe d'Hervé Coudray pour partager le poste 1 avec Hugo Suhard.