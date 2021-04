Le Havre veut faire venir Valentin Bigote

NM1

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En vue de monter en Pro B, le STB Le Havre s'active pour constituer un effectif très compétitif. Le meneur Marc-Antoine Pellin devrait les rejoindre. Mais il n'est pas le seul ancien joueur de Jeep ELITE à pouvoir rejoindre l'équipe d'Hervé Coudray. Comme l'a publié Paris-Normadie, Saint-Thomas a proposé un contrat à Valentin Bigote (1,94 m, 29 ans). Sous contrat avec Le Mans Sarthe Basket en 2021-2022, le Nordiste possède une clause lui permettant de quitter le club sarthois.

Un contrat de cinq ans à la clé ?

Utilisé en sortie de banc par Elric Delord, qui ne compte clairement pas sur lui et l'avait d'ailleurs puni sur une rencontre ce mois-ci, regrettant publiquement sa non-chalance, l'ancien joueur de Grande-Synthe pourrait choisir de s'impliquer sur le long terme dans une projet démarrant dans une division inférieure. Car selon nos informations, l'offre havraise (formulée dès février) concernerait un contrat de cinq saisons !

Depuis l'implication de Rudy Sevi, conseiller en gestion du patrimoine qui a fait entrer au club de nombreux ambassadeurs du monde du sport et notamment du basketball (Adrien Moerman, Kim Tillie, Mouhammadou Jaiteh...), le club semble retrouver une dynamique positive après être passé de la Pro A à la NM1 en seulement trois saisons (2016 à 2018). Dans le cadre de son activité professionnelle, Rudy Sevi connaît bien Valentin Bigote et cette relation privilégiée pourrait lui permettre de faire venir un joueur dans la force de l'âge qui tourne encore à 10,7 points à 47,2% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisive pour 9,8 d'évaluation en 19 minutes en Jeep ELITE cette saison.