Le jeune Clément Pingault (Juvisy) rejoint Vanves

NM1

Crédit photo :

L'une des révélations du championnat de Nationale 2 depuis maintenant deux saisons à Juvisy Clément Pingault (1,98 m, 21 ans) va découvrir la Nationale 1 avec Vanves en 2020/21.

Le troisième meilleur marqueur francais de Nationale 2 et meilleur jeune du championnat depuis deux ans rejoint une formation presque au complet.

Après les prolongations de Corentin Sauzeau (poste 1), Thomas Breggion (poste 2/1), Marc-Antoine Bourgault (poste 2), Anis Gabsi (poste 3/4), Raphaël Desroses (poste 4/3), Sébastien Vertus (poste 5/4) et Miguel Buval (poste 5), la formation des Hauts-de-Seine mise sur la cohésion de groupe. Seuls trois joueurs ne seront plus là l'an prochain ; Tanguy Touzé, Raphael Wilson et Boubakar Diawara (Gennevilliers en Nationale 2). Reste à savoir si Tidjan Keita va signer.