Le leader Angers prolonge déjà six joueurs

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Montée en Pro B ou pas, l'Etoile Angers Basket se prépare pour l'avenir. Son président Thierry Boisseau a annoncé à Ouest-France que six de ses joueurs seraient toujours au club la saison prochaine.

Les joueurs déjà prolongés sont Stephan Gautier (pour une 4e saison), Rosaire Malonga, Kevin Lavieille, Tim Eboh, Sydney Hawmond (jusqu'en 2024) et Youri Morose (avec une clause de sortie en cas d'absence d'accession).. De plus, l'EAB compte bien intégrer ses jeunes dans l'effectif professionnel avec des joueurs comme Joachim Haddad, Sydney Hawmond, Sacha Teham Teham, Robin Le Ster et Mohand Ammad. Cela tombe bien car le club d'Anjou n'a pas de centre de formation agréé et se retrouverait donc obligé d'aligner au moins 4 joueurs de 23 ans en Pro B sous peine d'amendes.

L'EAB est co-leader de la deuxième phase de NM1 avec Poitiers. "Avant de penser à la Pro B, il y a 10 matches à jouer, la montée est un objectif mais il ne faut pas que ça soit une pression, on n'a pas fonctionné comme cela depuis le début de la saison et on ne va pas changer notre recette", exprime Thierry Boisseau.



Hawmmond a rempilé deux ans avec l'EAB

(photo : Gérard Héloise)